РИАМО - 6 мая. С 6 по 10 мая на культурных площадках столицы пройдет свыше 200 онлайн- и оффлайн мероприятий, приуроченных к празднованию 76-й годовщины Победы. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

«Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу в честь Дня Победы. Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Так, 9 мая в Instagram-аккаунте музея К.Г. Паустовского можно послушать онлайн-лекцию о творчестве писателя Константина Паустовского в годы Великой Отечественной войны. Начала лекции назначено на 14:00.

Также будут проходить мероприятия в оффлайн-формате. Так, 6 мая в 19:00 в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина историк Дмитрий Савин расскажет о Берлинской наступательной операции. Именно эта операция поставила точку в войне.

Библиотека №134 7 мая в 13:00 представит лекцию поэтессы-ветерана войны Зинаиды Дарумовой. Она расскажет о труженниках тыла и детях войны.

В этот же день в Доме А.Ф. Лосева в 19:00 пройдет поэтический вечер «Лирика военных лет». В нем примет участие народный артист РФ Виктор Никитин.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте «Онлайн.Библиогород» по ссылке.

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