РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Порядка 20 тыс. жителей Балашихи старше 60 лет уже сделали прививки от коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Среди них и участники проекта «Активное долголетие». Для удобства участников клуба на вакцинацию выезжает мобильная бригада.

Также работают стационарные пункты вакцинации, которые расположены в поликлиниках: №1 на Проспекте Ленина, 30; №2 - на улице Третьяка, 4; №3 - на проспекте Ленина, 79; №4 - в микрорайоне Гагарина, 15А; №5 - на улице Баландина, 9; №6 - на шоссе Энтузиастов, 62; №10 - на улице Маршала Батицкого, 9А; №11 - на улице Юннатов, 2, №13 - на улице Шестой, 5; №14 - в микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарской, 3.

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