РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятникам воинской славы в поселках и деревнях микрорайона Дубровицкий, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В четверг в преддверии празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно в поселках Поливаново, Дубровицы и деревне Булатово состоялось возложение цветов и венков к памятникам воинской славы.

В мероприятиях приняли участие представители территориального отдела «Дубровицкий», первичной организации совета ветеранов «Дубровицкий», активные жители населенных пунктов, представитель совета депутатов округа.