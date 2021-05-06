РИАМО - 6 мая. Президент РФ Владимир Путин сравнил отечественные препараты от коронавируса по надежности с автоматом Калашникова, сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Путин также добавил, что все российские препараты против Covid-19 основаны на технологиях и платформах, которые оттачивались десятилетиями.
По словам главы государства, РФ сегодня является единственной страной в мире, которая передает технологию производства Covid-вакцин другим странам.
Ранее российский Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт». Она содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Это уже четвертая вакцина против коронавируса в России.
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