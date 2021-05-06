РИАМО - 6 мая. Президент РФ Владимир Путин сравнил отечественные препараты от коронавируса по надежности с автоматом Калашникова, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«Как сказал один из европейских специалистов: надежны, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова», — отметил президент.

Путин также добавил, что все российские препараты против Covid-19 основаны на технологиях и платформах, которые оттачивались десятилетиями.

По словам главы государства, РФ сегодня является единственной страной в мире, которая передает технологию производства Covid-вакцин другим странам.

Ранее российский Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт». Она содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Это уже четвертая вакцина против коронавируса в России.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>