РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков встретился со спортивной общественностью Люберец, представители отрасли попросили провести розыгрыш Кубка Давида Берлина по стритболу в 2021 году на территории городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нужно посоветоваться с Давидом Яковлевичем. Думаю, он не будет против», - ответил министр.

Заслуженный тренер СССР Давид Берлин – родоначальник люберецкой спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу «Спартак».

«Выпускники спортивной школы – успешные атлеты, победители и призеры самых крупных европейских и мировых состязаний. За этими успехами, безусловно, стоит работа тренерского штаба и основателя школы Давида Яковлевича Берлина», – напомнил Терюшков.

Турнир проходит с 2014 года. В первый год проведения мероприятия участие в нем приняли более 1,5 тыс. юных спортсменов и спортсменок. Ежегодно на соревнованиях собираются стритбольные команды из всех округов Московской области, а в финальный этап попадают сильнейшие коллективы в нескольких возрастных категориях. Победитель получает главный трофей состязаний – Кубок Берлина.

«Уверен, что идея, озвученная жителями Люберец, будет поддержана Давидом Яковлевичем, и в августе мы проведем турнир по стритболу в центре города», – резюмировал министр.