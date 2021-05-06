РИАМО - 6 мая. Домодедовские хирурги первыми в Подмосковье провели эндоваскулярную дезартериализацию прямой кишки — малоинвазивную операцию по лечению у пациента внутреннего геморроя, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Домодедовскую больницу поступил мужчина с внутренним геморроем 2-3 стадии. При такой патологии у больного в прямой кишке образуются геморроидальные узлы, которые кровоточат, вызывая боль и дискомфорт.

«Раньше при такой патологии мы проводили полостные операции, которые требовали длительного периода восстановления. Теперь же, благодаря высококлассному оборудованию и профессионализму врачей, необходим всего один маленький прокол в руке», — сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

С помощью ангиографа специальный инструмент заводится по артериям в систему кровоснабжения геморроидального узла, после чего выполняется эмболизация специальными спиралями для прерывания подачи крови.

«Больной не испытывает никаких болезненных ощущений ни в момент операции, ни в послеоперационный период. Практически сразу он может вести обычный образ жизни — на больничной койке он проведет не более двух суток», — добавил Осипов.

Операция проведена в региональном сосудистом центре Домодедовской больницы. Пациент чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.