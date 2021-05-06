РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Сотрудники Балашихинской областной больницы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны - 95-летнего Георгия Хейфица и 94-летнего Бориса Борецкого - с наступающим Днем Победы, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Георгий Хейфиц родился 25 мая 1926 года. Он - инженер-капитан 2 ранга. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом Красной Звезды.

Мичман Борис Борецкий родился 23 апреля 1927 года. Награжден медалью «За боевые заслуги».

«Спасибо нашим героям! Победа в Великой Отечественной войне - героический подвиг народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Слава победителям!» - говорится в сообщении.