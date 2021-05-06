РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В четверг в концертном зале администрации Подольска прошел праздничный концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
Среди почетных гостей были председатель совета ветеранов округа, почетный гражданин округа Вячеслав Рубцов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, труженики тыла.
С приветственным словом выступил Максимович, который поздравил ветеранов с приближающимся праздником и пожелал им долгих лет жизни.
«Уважаемые ветераны, дорогие наши участники тех кровопролитных времен, низкий вам поклон! Спасибо вам! Время течет так стремительно, что в мои школьные годы ветеранов, приходящих к нам в школу, было так много, что слепли глаза от их наград. Это вы, сидящие здесь, ковали эту победу! И, конечно же, на нас лежит ответственность за то, чтобы никто и никогда не смел омрачать славу Советского Союза. Я уверен в том, что поколение у нас хорошее. Мы сделаем все, чтобы так и было. А ветеранам я хочу пожелать самого дорогого - живите долго, и чтобы каждый ваш день был насыщен любовью и заботой», - сказал Максимович.
В ходе программы звучали известные песни военных лет, показали различные музыкальные и танцевальные номера. Участникам Великой Отечественной войны вручили цветы, также их поздравили с праздником и поблагодарили за мирное небо над головой.
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