РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В четверг в концертном зале администрации Подольска прошел праздничный концерт для ветеранов, посвященный Дню Победы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Среди почетных гостей были председатель совета ветеранов округа, почетный гражданин округа Вячеслав Рубцов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, участники Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных сил, труженики тыла.

«На праздничный концерт мы пригласили именитый коллектив - Академический хор русской песни радио «Орфей». Это большой коллектив, в составе которого и струнный оркестр, и балетная группа, и хор. В четверг они выступили для подольчан с тематической программой в честь Дня Победы. Всего на праздничном мероприятии собралось около 400 человек. Это ветераны, труженики тыла, почетные жители и многие другие», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

С приветственным словом выступил Максимович, который поздравил ветеранов с приближающимся праздником и пожелал им долгих лет жизни.

«Уважаемые ветераны, дорогие наши участники тех кровопролитных времен, низкий вам поклон! Спасибо вам! Время течет так стремительно, что в мои школьные годы ветеранов, приходящих к нам в школу, было так много, что слепли глаза от их наград. Это вы, сидящие здесь, ковали эту победу! И, конечно же, на нас лежит ответственность за то, чтобы никто и никогда не смел омрачать славу Советского Союза. Я уверен в том, что поколение у нас хорошее. Мы сделаем все, чтобы так и было. А ветеранам я хочу пожелать самого дорогого - живите долго, и чтобы каждый ваш день был насыщен любовью и заботой», - сказал Максимович.

В ходе программы звучали известные песни военных лет, показали различные музыкальные и танцевальные номера. Участникам Великой Отечественной войны вручили цветы, также их поздравили с праздником и поблагодарили за мирное небо над головой.