РИАМО - 6 мая. Традиционный праздник «Совиный Фест» пройдет 22 мая на биостанции деревни Дмитровка Талдомского городского округа, сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Посетителей ждет пешая экскурсия, лекция и мастер-классы. Весь день будет работать «Совиная ярмарка», на которой представлены вещи ручной работы на тему сов.

«Есть знаковое совпадение: «Совиный Фест» в этом году проводится в Международный день биологического разнообразия. В «Журавлиной родине» давно ведутся серьезные научные работы, посвященные редким видам флоры и фауны, здесь проходят практику студенты, будущие биологи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Сейчас в Подмосковье обитают несколько представителей совообразных. В Красную книгу региона занесены шесть видов: бородатая и длиннохвостая неясыти, филин, сплюшка, домовый сыч и ястребиная сова.