РИАМО - 6 мая. Россияне могут без ограничений собирать недревесные и пищевые лесные ресурсы – ягоды, орехи и грибы, сообщает Газета.ru.

«Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов», — сообщается на сайте Минприроды РФ.

Если заготовка лесных ресурсов идет на продажу, то нужно соблюдать два приказа Минприроды РФ: «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов».

В ведомстве также опровергли информацию о том, что у частных лиц, продающих недревесные лесные ресурсы, могут спросить договор аренды участка леса, где товар был собран.

Также неверна информация о том, что может быть шляпки грибов могут проверять по утвержденным стандартам.

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