РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске единороссы проверили состояние мусоросборочных площадок, нарушений не выявили, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального проекта «Народный Контроль» партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Александр Дудкин совместно с помощником провел мониторинг мусоросборочных площадок.

В ходе мониторинга нарушений не выявили.