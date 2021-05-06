РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Люберецкий спортсмен, атлет ОФСОО «Федерация силового экстрима России», лидер РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Чуприна 12 мая переместит эвакуатор автобусов весом 41 т и установит рекорд России и мира по силовому экстриму в буксировке транспорта в весовой категории до 90 кг, сообщает региональная общественная организация.

В 13:00 на территории одного из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе - Видновской производственной базы АО «Мострансавто» - Чуприна попробует отбуксировать эвакуатор автобусов марки MAN весом 41 т при собственном весе до 90 кг без использования специальных приспособлений.

В мире силового экстрима ни один спортсмен в весовой категории до 90 кг не перемещал тяжелый транспорт, используя для срыва с места лишь один канат. Более того, атлет намерен протянуть технику на несколько метров вперед.

Многотонный эвакуатор категории N3 на базе MAN будет предоставлен компанией «Мострансавто». У него 4 места и, соответственно, 8 колес. По сложности перетягивание такого вида транспорта можно сравнить с буксировкой тяжелого пассажирского самолета подобного или большего веса.

Рекорд зафиксируют президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василий Грищенко и наставник Чуприны - председатель РОО «РосМолСпорт Московской области», лидер ОФСОО «Федерация силового экстрима России», рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

Организаторы мероприятия посвятят этот рекорд Дню Победы и памяти лидера РОО «РосМолСпорт Московской области», двукратного чемпиона мира по ММА FCF Алана Хадзиева.