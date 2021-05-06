РИАМО - 6 мая. В преддверии 9 Мая авторитетный военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал школьникам столицы о последнем годе Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Временной промежуток с мая 1944 года по май 1945-го был выбран из-за того, что заключительный этап войны предопределил дальнейшую расстановку сил в мире.

В формате видеолекции Исаев отметил, что на начало обозначенного периода немецкая армия занимала твердую оборону. Под Нарвой, у Пскова и Чудского озера проходила заблаговременно возведенная цепь укреплений «Пантера». Она позволяла немцам держать позиции зимой, а в Белоруссии, под Витебском и Оршей, прорвать оборону Красной армии мешала болотистая местность.

Историк добавил, что военные операции на Украине увенчались успехом. Под Львовом было удобно проникнуть в самое сердце Европы, которая находилась в оккупации, однако немцы сосредоточили там большое число танков и самоходных орудий. Низовье Днестра было занято советскими солдатами на юге, захватчикам же достались выгодные позиции на высотах. Описанные обстоятельства требовали стратегических решений.

По словам Исаева, в советском генеральном штабе был Алексей Антонов – человек, который фактически исполнял обязанности начальника генштаба. Он предложил идею, позволившую Красной армии завершить войну 9 мая.

Таким образом, 22 июня 1944 года началась операция «Багратион». Немцам не удалось отразить удар, последовавший в Белоруссии. Для захватчиков он был сокрушительным и неотразимым. Из-за удара по артиллерии немецкая оборона оказалась в состоянии коллапса, а сами немцы были окружены.

По мнению историка, захват Берлина за десять дней был демонстрацией военной мощи армии Советского Союза. В ночь на 1 мая над Рейхстагом подняли красный флаг. В это время немцы были деморализованы и пошли на мирные переговоры. Так, в течение года Германия лишилась основных источников сырья, природных ресурсов, а после и армии.

Видеолекция доступна по ссылке: http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/poslednij-akkord-vojny.

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