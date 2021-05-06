РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске представители власти и общественники нашли нарушения в деятельности предприятия по изготовление специального инженерного оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод на объектах захоронения твердых коммунальных отходов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Сергей Кулев совместно с членом Общественной палаты Ренатом Мухамеджановым принял участие в выездной проверке предприятия ООО «Тубипроджект» по приглашению сотрудников территориального отдела «Львовский».

На встрече продемонстрировали образец установки, лицензии, санитарно-эпидемиологическое заключение и протокол испытаний. В ближайшее время предприятие готовит документы для прохождения государственной экспертизы.

В результате проверки деятельности предприятия выявили нарушения, которые в ближайшее время руководство предприятия ООО «Тубипроджект» обязалось устранить.

Основной деятельностью предприятия в микрорайоне Львовский является изготовление специального инженерного оборудования для обработки и обезвреживания инфильтрационных вод объектов захоронения твердых коммунальных отходов (фильтрата) и дальнейшая поставка (продажи) данного оборудования на полигоны ТБО.

Кулев пообещал продолжать вести диалог с ООО «Тубипроджект», изучать технологию и держать жителей в курсе дел по объекту.