РИАМО - 6 мая. Неизвестный под предлогом рефинансирования ипотеки завладел реквизитами банковских карт и похитил более 629 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился потерпевший, который заявил о краже денег с банковского счета.

Установлено, что 4 мая с 15:46 по 20:00 неизвестный позвонил потерпевшему с телефона и под предлогом рефинансирования ипотеки завладел реквизитами банковских карт и кодами из СМС-сообщений. После злоумышленник похитил с банковских счетов более 629 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.