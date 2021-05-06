РИАМО - 6 мая. В опросе по ремонту дорог на 2022 год, который проходит на портале «Добродел», приняли участие свыше 76 тыс. жителей Подмосковья, участники оставили порядка 85 тыс. комментариев, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Больше всего предложений в ходе опроса по ремонту дорог оставили в Серпухове – 3,7 тыс. человек, в Коломне – 3,6 тыс., в Раменском – 3,4 тыс., в Сергиево-Посадском округе – 3,3 тыс., в Рузском (округе - ред.) и Солнечногорске - по 3 тыс. предложений», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что менее активно свои голоса отдают в Протвине – около 20 предложений, в Лыткарине – 50. В Бронницах за ремонт дорог было оставлено порядка 90 предложений.

Сбор предложений по ремонту дорог на следующий год пройдет в два этапа, где первый – с 1 апреля по 31 мая – предполагает сбор предложений, а второй – с 1 июля по 31 августа – голосование. На последний этап вынесут дороги, которые жители предложили на первом этапе, а также участки, которые отобрали профильные специалисты.

Для того, чтобы оставить голос на странице опроса, нужно перейти на карту, выбрать муниципалитет, а также дорогу, ремонт которой необходимо провести. После нужно нажать кнопку «проголосовать» и авторизоваться через портал госуслуг. Во время голосования можно оставить комментарий и приложить фотографию. Житель может отдать голос только за одну дорогу.

В этом году в Московской области отремонтируют свыше 1,6 тыс. участков дорог суммарной длиной свыше 1,5 тыс. км. Около 430 дорог были включены в план ремонта по итогам предыдущих голосований на «Доброделе», что составляет 25% от всего плана этого года.

Отдать свой голос можно по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2022.