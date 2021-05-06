РИАМО - 6 мая. Если человек каждый день проводит в постели больше 8 часов и все равно хочет спать, это может быть тревожным сигналом - дело может быть в гиперсомнии или депрессии, сообщила сомнолог Елена Царева.

Она отметила, что ежедневно человек должен спать около восьми часов. Этого времени достаточно, чтобы полностью восстановить силы.

«Если мы говорим не про последствия дефицита сна и не про нарушение режима, то мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае – это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней», – сказала Царева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, оба этих состояния требуют консультации специалиста. Царева напомнила, что депрессия и гиперсомния – это очень серьезные состояния, которые многие недооценивают.

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