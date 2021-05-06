РИАМО - 6 мая. Полицейские задержали 48-летнего жителя подмосковного Орехово-Зуева по подозрению в убийстве соседки, мужчина дал признательные показания, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

5 мая возле пожарной лестницы многоквартирного дома на ул. Степана Терентьева обнаружили тело 47-летней женщины с множественными травмами головы, переломом нижней челюсти и травмами от падения с высоты.

По подозрению в содеянном полицейские задержали мужчину, который проживает в том же доме. Он полностью признал свою вину и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили подозреваемого и свидетелей, назначены судебные экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения наказания.