РИАМО - 6 мая. Два человека получили травмы после падения деревьев из-за ураганного ветра, обрушившегося на Москву в четверг, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Один человек получил травмы после падения дерева на территории Востряковского кладбища. Также от падения дерева пострадала женщина на Шоссейной улице.

Пострадавшие находятся в больницах. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях.

Жителям столицы напомнили, что в этот день по возможности нужно оставаться дома до 20:00. Также следует отказаться в этот день от прогулок в парках.

Порывы ветра в Московском регионе в днем в четверг достигнут штормовых показателей 15-20 м/с, а местами – 23 м/с.