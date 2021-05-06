РИАМО - 6 мая. В четверг пилотажной авиагруппе «Стрижи» исполняется 30 лет, в течение этого времени отечественные летчики покоряют фигурами высшего пилотажа весь мир, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С юбилеем, друзья!» – написал Собянин в Twitter, поздравив авиагруппу с праздником.

«Стрижи» — это авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ и постоянные участники парадов Победы. Они выполняют такие пилотажные порядки, как «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».

«Стрижи» базируются на расположенном в 60 километрах от Москвы аэродроме Кубинка. Сегодня Кубинка известна как школа №1 пилотажного мастерства в России.