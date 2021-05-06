РИАМО - 6 мая. Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало четвертую вакцину от Covid-19 - «Спутник Лайт», разработанную специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа. Результаты исследований показали эффективность данного препарата.

«Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики Covid-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», - говорится в сообщении.

«Спутник Лайт» хоть и представляет собой, по сути, аналог первого компонента вакцины «Спутник V», но при этом не является ее альтернативой.

Вакцина «Спутник V» формирует более стойкий иммунитет и может эффективно применяться у лиц старше 60 лет. «Спутник Лайт» может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса.

Ранее в России зарегистрировали вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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