РИАМО - 6 мая. «Почта России» предлагает поздравить близких с Днем Победы — 8, 9 и 10 мая каждый желающий сможет бесплатно отправить поздравительную открытку, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Для отправки открытки нужно перейти на сайт. Это специальный проект компании, посвященный работе почты во время Великой Отечественной войны.

При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик.

Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www.pochta.ru или в мобильном приложении.

«Почта России» также выпустила серию праздничных виртуальных открыток. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 руб. Их можно купить на официальном сайте компании в разделе «Почта.Маркет».

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