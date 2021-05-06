РИАМО - 6 мая. В Подмосковье и Москве 8 мая прогнозируются облачная погода, дожди и усиление ветра, порывы которого могут местами достигать 17 м/с, сообщается на сайте «Метеоновости».

В праздничные дни погода в Московском регионе будет неустойчива из-за циклона, который уже в субботу приблизится к центральным областям европейской России.

Температура воздуха в Москве 8 мая не превысит 15 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщали, что в День Победы в Московском регионе ожидаются дожди и порывистый ветер.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из‑за сильного ветра>>