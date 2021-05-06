РИАМО - 6 мая. Жители Подмосковья могут принять участие в опросе и рассказать о том, чем их дети будут заниматься во время предстоящих летних каникул, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Опрос проводится с целью сделать организованный детский отдых в Подмосковье лучше, интереснее и доступнее.

Мишонова напомнила, что в регионе запустили интернет-портал «Детский отдых в Подмосковье», с помощью которого можно ознакомиться с условиями и стоимостью отдыха во всех летних оздоровительных лагерях области.

Ранее у всех российских родителей появилась возможность получить кешбэк с покупки путевки в детский ланерь. Так, с 20 мая и до конца 2021 года все родители, отправляющие своих детей в летний лагерь, который входит в реестр Федерального агентства по туризму «Мир путешествий», получат право на компенсацию в размере 50% от стоимости путевки.

Для получения кешбэка путевку необходимо приобрести у лагеря онлайн по карте «Мир». Средства вернутся на карту в течение 5 дней.

Действующие ранее в Подмосковье компенсация и бесплатное получение путевок для льготных категорий граждан сохраняются.

Чем занять ребенка летом: обзор онлайн‑лагерей>>