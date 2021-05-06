РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Во Дворце спорта «Триумф» Люберец прошел второй этап турнира Московской областной федерации роллер-спорта, на нем юные роллеры городского округа выиграли 16 медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Спортсмены из Москвы, Жуковского, Звенигорода, Люберец продемонстрировали свое мастерство в двух дисциплинах - фигурном катании на роликовых коньках и фристайл-слаломе.

Муниципалитет представляли 20 лучших фигуристов. Они завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями, грамотами и памятными призами.