РИАМО - 6 мая. На День Победы в Подмосковье и столице ожидается дождь, порывы ветра усилятся до 17 м/с, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого, 7 мая, ночью будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве будет плюс 5-7 градусов, по области — плюс 2-7 градусов, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Днем ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Температура в столице составит плюс 14-16 градусов, в Подмосковье — плюс 12-17 градусов, ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Ночью 8 мая ожидается небольшой дождь, в Москве — плюс 7-9 градусов, по области — плюс 4-9 градусов. Днем дождь, в Москве — плюс 12-14 градусов, по области — плюс 10-15 градусов. Ветер южной четверти, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

9 мая ночью будет небольшой дождь, по области местами умеренный, в Москве — плюс 3-5 градусов, по области — плюс 1-6 градусов. Днем по области местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура в Москве составит плюс 11-13 градусов, по области — плюс 8-13 градусов. Ветер западной четверти, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

10 мая ночью будет от 0 до плюс 5 градусов, днем — плюс 14-19 градусов. 11 мая — ночью плюс 3-8 градусов, днем — плюс 19-24 градуса.

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