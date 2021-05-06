РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Ремонт дорожного полотна на Красногвардейском бульваре в Подольске завершат в конце мая, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Продолжаются ремонтные работы на региональной дорожной сети округа. На этой неделе укладывают новое полотно на Красногвардейском бульваре. На настоящий момент уложили около 7 тыс. кв. метров нового асфальта.

«На участке протяженностью 1,8 тыс. метров от Октябрьского проспекта до улицы 43-й Армии полностью заменят старое асфальтобетонное покрытие. Общая площадь укладки составляет 24 тысячи кв. метров», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Всего в текущем году на территории округа отремонтируют 14 дорог регионального значения общей протяженностью более 30 километров.