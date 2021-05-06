РИАМО – 6 мая. Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект «Слово Победителям». Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории, сообщает пресс-служба ВСК.

«Слово Победителям» — специальный проект онлайн-журнала ВСК «ВыИскали» с воспоминаниями ветеранов. На страницах проекта отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика – ветерана войны. Каждый эпизод - это маленький фрагмент войны, историческая вспышка, которая хранится в памяти участника тех событий.

Десятки жизненных событий прошлых лет, яркие фотографии и интерактивные карты боевого пути каждого ветерана дополнили проект в этом году. Формат журнала позволяет делиться историями героев в социальных сетях и мессенджерах.

Проект «Слово Победителям» - это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа, и не могут быть забыты.

«День Победы – это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг – чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. «Слово Победителям» - это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу», - рассказал председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Он добавил, что это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет компания оказывает поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам.

«Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир и служит нам примером», — отметил Цикалюк.

Социальный проект «Слово Победителям» был запущен в 2020 году в онлайн-журнале ВСК «ВыИскали» при поддержке журнала «Пограничник» и газеты «Ветеран».

«ВыИскали» - онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2020 году издание посетило более 1,3 млн пользователей.