РИАМО - 6 мая. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось оправданным, так как в целом уровень заболеваемости по стране снижается, передает ТАСС.

«В целом, <…> насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — сказал Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Путин ранее подписал указ о длительных праздниках с 1 по 10 мая. Таким образом, дни с 4 по 7 мая стали нерабочими.

Решение о дополнительных выходных глава государства принял 23 апреля. Оно призвано стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>