РИАМО - 6 мая. Москвичам по возможности стоит воздержаться от прогулок в парках и лесопарках в четверг, потому что до 20 часов ожидаются опасные порывы ветра до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам рекомендуют при сильных порывах ветра на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автомобиль не стоит парковать рядом с деревьями.

До окончания плохой погоды горожанам рекомендуют оставаться дома, быть предельно внимательными и следить за детьми.