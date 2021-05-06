РИАМО - 6 мая. Москва заслуживает быть отмеченной в качестве одной из кулинарных столиц мира, выбор мегаполиса как нового места для гида Michelin может стать первым шагом к тому, чтобы в городе появилось как можно больше «звездных» ресторанов, сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек.

Москва станет первым городом СНГ, где будут кафе и рестораны, отмеченные звездами гида Michelin. Россия, таким образом, станет 33 страной, где выпустят гид. Выпуск рейтинга и вручение звезд планируют в 2021 году.

«За последние дни мы увидели столько талантливых поваров, преданных своей профессии, творящих кулинарные шедевры. Они обязательно должны быть в кулинарной подборке», — сказал Пулленек.

Он отметил, что цель гида – обозначать на карте места, где люди могут получить гастрономическое удовольствие.

В международную команду экспертов гида Michelin вошли эксперты как минимум с 10-летним опытом в индустрии. Один ресторан могут посещать разные эксперты, после чего они обмениваются мнениями и принимают решение по поводу присуждения звезд.

«Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на карте как одна из кулинарных столиц нашей планеты. Для нас выбор Москвы как нового места для гида Michelin 2021 года – важный шаг, но, возможно, это лишь первый шаг к тому, чтобы в российской столице появлялось как можно больше «звездных» ресторанов», — подчеркнул Пулленек.

Он добавил, что это также станет хорошим примером для других городов.

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