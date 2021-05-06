РИАМО - 6 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» готова к регистрации, передает ТАСС.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина — «Спутник Лайт», — сказал Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Облегченная версия вакцины «Спутник V» — «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Спутник Лайт» является однокомпонентной версией «Спутника V» и построена на аденовирусе 26-го типа. Для выработки иммунитета к Covid-19 достаточно одной прививки.

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