РИАМО - 6 мая. На самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360 в «Москва-Сити» открылась выставка Музея Победы к 9 Мая, на которой все желающие смогут увидеть работы, созданные художниками-фронтовиками, передает корреспондент РИАМО.
Экспозиция, представленная на площадке, называется «От Кремля до Рейхстага». Она стала самой высокой выставкой в мире.
Он отметил, что на экспозиции представлены портреты красноармейцев, медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.
Экспозиция будет доступна для посещений до 13 мая. Всем гостям предлагаются бесплатные маски и перчатки.
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