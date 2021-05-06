РИАМО - 6 мая. На самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360 в «Москва-Сити» открылась выставка Музея Победы к 9 Мая, на которой все желающие смогут увидеть работы, созданные художниками-фронтовиками, передает корреспондент РИАМО.

Экспозиция, представленная на площадке, называется «От Кремля до Рейхстага». Она стала самой высокой выставкой в мире.

«Мы рады представить посетителям смотровой площадки PANORAMA360 уникальные раритеты из фондов Музея Победы. В течение недели гости смогут увидеть 80 оцифрованных графических работ, созданных художниками-фронтовиками», - сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Школьник.

Он отметил, что на экспозиции представлены портреты красноармейцев, медсестер, сцены боев и краткие минуты затишья, Москва 1941-го и Берлин 1945-го - вся история долгих четырех лет войны.

Экспозиция будет доступна для посещений до 13 мая. Всем гостям предлагаются бесплатные маски и перчатки.

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