РИАМО - 6 мая. Самое большое количество новых случаев Covid-19 в Подмосковье за сутки зафиксировали в Пушкине (46) и Красногорске (45), всего за это время выявили 600 случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

40 случаев Covid-19 было зафиксировано в Одинцове, по 34 – в Люберцах и Мытищах, по 33 – в Балашихе и Королеве, 31 – в Сергиевом Посаде, 26 – в Воскресенске, 24 – в Домодедове, по 18 – в Ленинском округе и Орехово-Зуеве, 16 – в Химках, 14 – в Ступине, 13 – в Жуковском, 12 – в Коломне.

По девять случаев коронавируса выявили в Лобне, Озерах, Подольске и Раменском, по восемь – в Дмитрове, Наро-Фоминске и Серпухове, по семь – в Богородском округе, Истре и Павловском Посаде, по шесть – в Долгопрудном, Шатуре и Электростали, по пять – в Реутове, Серебряных Прудах и Чехове, по четыре – в Егорьевске, Кашире, Котельниках, Лыткарине, Фрязине, Черноголовке и Щелкове, по три – в Ивантеевке, Красноармейске и Лотошине, два – в Солнечногорске.

По одному случаю коронавирусной инфекции зафиксировали в Волоколамске, Зарайске, Клину, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Луховицах, Рузе и Талдоме.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не было выявлено в Бронницах, Власихе, Дзержинском, Дубне, Звездном городке, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Шаховской и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 647 случаев коронавирусной инфекции, скончались 5901 человека, выздоровели и выписались 208 299 пациентов.

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