РИАМО - 6 мая. Жители Москвы совершили более 500 тыс. поездок на электросамокатах за первый месяц работы сервиса проката, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас аренда электросамокатов доступна более чем в 70 районах города. В этом году парк электросамокатов вырастет минимум до 20 тыс. единиц. Самокаты становятся одним из главных видов транспорта вне зимнего периода — на каждый из них в день приходится в среднем шесть поездок.

«Самокат — экологичный транспорт, на котором удобно ездить как в центре города, так и между районами, решая свои транспортные задачи», — отметил заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Прокат электросамокатов заработал в столице 4 апреля. Для того, чтобы взять аппарат в аренду, нужно скачать приложение и отсканировать код на самокате.

Парковки электросамокатов отмечены в приложении «Московский транспорт». Его можно скачать в AppStore, GooglePlay и AppGallery.

Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>