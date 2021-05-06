РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В городском округе Мытищи за сутки выявили 34 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 9 808 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

600 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 901 человек. Выздоровели и выписались 208 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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