РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. В рамках губернаторской программы в текущем году в Щелкове отремонтируют 183 подъезда, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«Сейчас кардинально преобразился подъезд в доме №1 на улице Ленина. В дальнейшем все подъезды, намеченные на этот год, пройдут качественный ремонт», - написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы будут проведены в Щелкове, Загорянском, Фрянове, Монине, Литвинове, Огудневе, Трубине, Воря-Богородском, Клюквенном и Новом городке.