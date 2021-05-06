РИАМО - 6 мая. В столичное медучреждение от дома 90 по Щелковскому шоссе доставили мужчину с переломом основания черепа, полиция проводит проверку, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Телефонограмма о госпитализации мужчины поступила в службу «02». У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, перелом основания черепа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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