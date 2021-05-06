РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 мая. В центральном парке культуры и отдыха городского округа Мытищи 7 мая будут раздавать георгиевские ленточки, сообщается в Instagram-аккаунте окружных парков.

Общественная акция «Георгиевская ленточка» по раздаче символических ленточек посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Друзья, завтра, 7 мая, в парке пройдет раздача георгиевских ленточек на центральной аллее и у фонтана в 11:00. Приходите, будем рады каждому!» - говорится в сообщении.

Центральный ПКиО располагается по адресу: улица Мира, дом 2А, строение 13.