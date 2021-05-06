РИАМО - 6 мая. Столичная прокуратура проводит проверку по факту частичного обрушения облицовки фасада здания частного детсада в ЖК «Лефортово парк» на ул. Красноказарменной на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале прокуратуры, видно, что декоративные панели фасада упали на козырек входной группы.

В ходе проверки работники прокуратуры установят обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Также проверят соблюдение порядка содержания, эксплуатации и обслуживания здания, безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее столичные власти опровергли информацию об обрушении двух жилых домов. Оказалось, что в нежилом здании на Профсоюзной улице ветер оторвал небольшой кусок металлического покрытия парапета. В жилом доме на Кутузовском проспекте ветром повреждено остекление балкона.

В четверг Московский регион оказался во власти штормового ветра со скоростью 17-20 м/с, местами - до 23 м/с. При таком ветре ломаются ветки деревьев и падают шаткие конструкции.