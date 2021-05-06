РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске 7 мая с одноименной железнодорожной станции запланирован выход на линию именного поезда «Подольские курсанты», сообщил глава округа Николай Пестов.

«7 мая со станции Подольск запланирован выход на линию именного поезда «Подольские курсанты», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что запуск Московских центральных диаметров помог каждому третьему жителю области. Помимо комфортных станций, современных электропоездов, удобного графика движения пассажиры значительно экономят средства. Если раньше поездка в Москву на пригородном транспорте обходилась в 153 рубля, то сейчас можно доехать за 50.

Результаты проведенных работ имеют возможность оценить 17 тыс. подольчан, ежедневно пользующихся пригородными поездами.

Реконструирована станция Подольск. Работы были начаты в 2018 году и велись без остановки движения поездов. В результате масштабной работы станция соответствует стандартам столичного наземного метро.

Взамен старых платформ появились две новые – «островная» и «береговая», они оборудованы навесом на всю длину для защиты от осадков, информационными табло, а также современной системой освещения. Вестибюль имеет подземную и надземную части, он оснащен эскалаторами, лифтами для маломобильных граждан, санитарными комнатами, современной системой контроля доступа и навигации. Ожидать прибытия поездов стало комфортнее и безопаснее, а главное – интервал их движения продолжит сокращаться.

Пропускная способность станции Подольск после реконструкции выросла более чем в два раза в часы пик. Далее предстоит увеличить парковочное пространство, провести работы по проектированию, а в будущем – строительству здания транспортно-пересадочного узла.