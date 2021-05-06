РИАМО - 6 мая. Проверка проводится по факту ДТП на западе столицы, в результате аварии пострадали пять человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
ДТП произошло вечером 5 мая. Водитель следовал от Третьего транспортного кольца в сторону Кутузовского проспекта за рулем Mercedes-Benz S500, он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и после столкнулся с машиной такси.
В результате аварии пострадали водитель такси и четыре пассажира, они были доставлены скорой помощью в медицинские учреждения.
Водителя такси госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, подкожной гематомой правой теменной области, а также ушибами мягких тканей левого плеча и левого колена.
Четыре пассажира такси получили различные ушибы, их отпустили после оказания медицинской помощи.
Движение после ДТП не ограничивалось.
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