РИАМО - 6 мая. Проверка проводится по факту ДТП на западе столицы, в результате аварии пострадали пять человек, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

ДТП произошло вечером 5 мая. Водитель следовал от Третьего транспортного кольца в сторону Кутузовского проспекта за рулем Mercedes-Benz S500, он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и после столкнулся с машиной такси.

В результате аварии пострадали водитель такси и четыре пассажира, они были доставлены скорой помощью в медицинские учреждения.

Водителя такси госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, подкожной гематомой правой теменной области, а также ушибами мягких тканей левого плеча и левого колена.

Четыре пассажира такси получили различные ушибы, их отпустили после оказания медицинской помощи.

Движение после ДТП не ограничивалось.

Водитель погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве>>