РИАМО - 6 мая. В Москве 175 музеев, театров, концертных залов, а также зоопарк получили международные знаки Safe Travels Discover Moscow, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Safe Travels — международная программа в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса. В ее рамках отмечают кафе и рестораны, гостиницы, туркомпании, культурные площадки и объекты туристической инфраструктуры.

«На данный момент нам поступило около 200 заявок на участие в программе. 175 организаций уже проверены специалистами и получили международный знак. Это почти 40 туркомпаний, более 90 гостиниц, а еще музеи, театры, смотровые площадки, рестораны, кафе и другие объекты», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, пока что туристическая отрасль нацелена на внутренних потребителей, но когда пандемия пойдет на спад, то знак Safe Travels может привлечь зарубежных туристов.

Отметки безопасности получили музей-заповедник «Царицыно», Музей Москвы, Музей М.А. Булгакова, Государственный Дарвиновский музей, Московский государственный музей С.А. Есенина, Политехнический музей, Московский международный дом музыки, Московский театр на Таганке и Московский зоопарк.

Стандарты безопасности для программы сформировал Всемирный совет по путешествиям и туризму. Свои критерии есть для противовирусной безопасности для гостиниц, интересных для туристов объектов (например, культурных пространств), аэропортов, конференц-центров, сервисов по аренде недвижимости и автомобилей, туроператоров и агентств.

Меры безопасности включают в себя: соблюдение социальной дистанции, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, использование средств индивидуальной защиты и другие.

Чтобы получить специальный знак, нужно подать заявку на сайте safetravelsmsk.russpass.ru. Проверка занимает 10 дней. Если объект или организация соответствует требованиям, их регистрируют в международной системе Safe Travels и размещают информацию в реестре Safe Travels Discover Moscow.

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