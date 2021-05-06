РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В центре подмосковного Подольска реконструируют уличное освещение в сквере за памятником Владимиру Ленину, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Летом реконструкцию системы уличного освещения проведем в сквере за памятником Ленину», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, в сквере Науки на улице Заводской в Климовске устроено дополнительное освещение. Подольский комбинат благоустройства добавил к существующим четырем торшерам еще семь. На всех установлены лампы теплого свечения.

Систему освещения обновляют и в сквере Поколений в Подольске. Здесь полностью заменили 1,4 км подземного электрического кабеля. Он обеспечит сквер бесперебойным электроснабжением. Кроме того, взамен поврежденных вандалами установлены новые плафоны.