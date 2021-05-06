РИАМО - 6 мая. Порывы ветра в Московском регионе в ближайшие часы достигнут штормовых показателей 15-20 м/с, а местами – 23 м/с. При таком таком ветре ломаются ветки деревьев и падают шаткие конструкции, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве анеморумбометры около 15:00 могут показывать мгновенный ветер со скоростью до 21 м/с. Самый сильный ветер – до 22 м/с – прогнозируется на северо-западе и севере Подмосковья.

Сильнее всего ветер будет дуть в период с 12 до 18 часов, когда будет проходить холодный атмосферный фронт. После этого поток ослабеет.

Москва будет находиться в течение четверга в теплом секторе циклона. Температура вырастет до плюс 18 градусов, южный ветер будет достигать 19 м/с, местами пройдет небольшой дождь.

В пятницу в Москве осадки не ожидаются, днем до плюс 15 градусов, ветер юго-западный до 14 м/с. С 8 мая температура воздуха будет плюс 12 градусов, ветер утихнет до 12 м/с, пойдет дождь.

Температура воздуха в Москве 9 мая может составить +22 градуса>>