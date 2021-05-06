РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мая. В Королеве утром в четверг из-за сильного ветра на детскую площадку упала сосна, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница микрорайона Юбилейный.

Один из жителей дома заметил трещину в дереве и сразу прогнал с площадки гуляющих там детей и родителей.

«Я увидела уже упавшую сосну из окна. Потом соседка рассказала, что мужчина всех предупредил и они успели уйти. Машины на парковке тоже не задеты», - сказала жительница.

В Подмосковье по 21:00 7 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами 15-17 м/с. Местами ожидаются порывы до 20 м/с.