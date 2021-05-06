РИАМО - 6 мая. За последние сутки в Московской области выявили 600 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 263 647 случаев инфицирования, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Жителям Подмосковья рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

В регионе в майские праздники продолжается прививочная кампания. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Вакцинацию от коронавируса уже прошли 830 тыс. жителей региона, 40% из этого числа — люди старше 60 лет.

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