РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Сотрудники музея-усадьбы «Остафьево» − «Русский Парнас» в новой Москве обновили выставку на круизном четырехпалубном теплоходе «Николай Карамзин», посвященную историку, сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

К началу навигационного сезона текущего года на круизном четырехпалубном теплоходе, носящем имя выдающегося историографа, писателя, журналиста, автора «Истории государства Российского» Николая Карамзина, сотрудники музея провели обновление экспозиции, рассказывающей о жизни и работе историографа в Остафьеве.

Уже несколько лет подряд на теплоходе «Николай Карамзин» работает выставка, подготовленная Государственным музеем-усадьбой «Остафьево» − «Русский Парнас». Этот проект стал возможен благодаря многолетнему взаимному сотрудничеству музея и круизной компании «Мостурфлот».

На круизном теплоходе можно не только комфортно попутешествовать и отдохнуть, но и расширить свои знания об истории отечества, которое любил Карамзин.