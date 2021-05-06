РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 9 851 случай заражения, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с коронавирусом.

Еще 600 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 253 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 5 901 человек. Выздоровели и выписались 208 299 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.