РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 мая. Щелковский историко-краеведческий музей приглашает посетителей на новую выставку «1960-е газетной строкой», где можно узнать о строительстве микрорайона Заречный, сообщается на сайте музея.

Шестидесятые – это время активного развития Щелкова, когда город застраивался по утвержденному перспективному плану строительства на 1957-1965 годы. В это время возводятся новые дома на центральных улицах, строится микрорайон Заречный.

На выставке представлены материалы из районной газеты «За коммунизм» («Время»), которые отображают строительство нового микрорайона.